Hirving Lozano saluta il Napoli. Nel giorno delle visite mediche di Lindstrom, il club azzurro ha trovato l'accordo per la cessione dell'esterno messicano, che già domani sarà ad Eindhoven per le visite mediche con il Psv. Il club olandese verserà nelle casse del Napoli una cifra di circa 15 milioni più bonus: era stato lo stesso club olandese a cederlo a De Laurentiis nel 2019 per circa 40 milioni.