Zedadka saluta il Napoli: l'annuncio del suo nuovo club

Nell'ultimo giorno di mercato, in attesa di novità su Demme, aspettando l'ufficialità per la cessione di Hirving Lozano al Psv , il Napoli conclude un'altra cessione. Karim Zedadka , esterno classe 2000, cresciuto nella Primavera azzurra, in rosa lo scorso anno, si è appena trasferito in Lussemburgo. Il giocatore algerino, infatti, è un nuovo giocatore del FC Swift Hesperange , società che disputa la Division Nationale, la massima serie del campionato del paese di riferimento.

Zedadka saluta il Napoli: la sua nuova squadra

Proprio il suo nuovo club lo ha annunciato in un comunicato in cui viene elencato un tris di colpi. Tra questi c'è anche l'ormai ex azzurro. Zedadka lo scorso anno con Spalletti aveva raccolto appena tre presenze per un totale di diciassette minuti in campo. Cessione in extremis dunque nell'ultimo giorno di mercato per l'Italia.