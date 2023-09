Faraoni, l'agente: "Il Napoli me l'ha chiesto, vi spiego perché l'affare non si è concluso"

Davide Faraoni poteva diventare un nuovo giocatore del Napoli. Lo rivela il suo procuratore, Mario Giuffredi, intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Faraoni è stato vicino al Napoli. De Laurentiis me l'aveva chiesto, poi non se n'è fatto più nulla visto che Zanoli non è andato via e Faraoni è contento di essere rimasto al Verona". Il suo eventuale arrivo dunque dipendeva dall'uscita dell'esterno ex Sampdoria che, alla fine, è stato blindato da Garcia.