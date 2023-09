L'agente di Kvaratskhelia: "Resta a Napoli. Real interessato? Ecco la verità"

Khvicha Kvaratskhelia sta bene a Napoli , non ha mai preso in considerazione altre ipotesi e non ha fretta di rinnovare. Dopo il comunicato del club di De Laurentiis, a parlare sono il papà e l'agente dell'attaccante. Quest'ultimo è stato chiaro: "Col Napoli abbiamo un rapporto fantastico e non c'è alcuna discussione sul rinnovo perché siamo contenti del contratto che abbiamo" .

Cosa ha detto il procuratore di Kvaratskhelia

"Non siamo mai stati scontenti a Napoli - le parole di Mamuka Jugeli - e ne approfitto per ringraziare De Laurentiis che è una persona fantastica. Se lui ritiene opportuno rinnovare siamo pronti alla trattativa, ma ora siamo contenti di tutto. Se un domani Kvara sarà pronto per Real o Barcellona, sarà una questione che verrà valutata in futuro".

Kvaratskhelia, parla il papà: "Darà tutto per il Napoli"

Oltre al procuratore di Kvaratskhelia, intervenuto a Calcionapoli24, ha parlato anche il papà del georgiano, Badri, che con parole diverse ha ribadito lo stesso concetto: "La mia famiglia non ha alcun problema con lo stipendio di Kvara. Voglio che i tifosi sappiano che lui non vuole cambiare club e darà tutto per il Napoli".