"Liverpool, c'è anche Kvaratskhelia nell'elenco dei sostituti di Salah"

Non subito, forse la prossima estate, di sicuro Mohamed Salah è assai tentato dall'Arabia Saudita e presto potrebbe salutare la Premier League per approdare nella Saudi Pro League. Per questo motivo il Liverpool sta lavorando alla sua sostituzione. Sono tanti i candidati, i potenziali eredi dell'egiziano. Nel folto elenco, secondo The Athletic, c'è anche l'esterno del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, che vogliono tutti: pochi giorni fa, infatti, dalla Spagna lo accostavano anche al Barcellona per la prossima estate dato che Joao Felix difficilmente verrà riscattato.