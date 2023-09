"Kvaratskhelia piace allo United e non solo: prossimo anno in Premier?"

Khvicha Kvaratskhelia è in cerca del gol perduto, l'ultimo è datato 19 marzo, eppure il suo talento non è mai stato messo in discussione. Ne parlano tutti: l'attaccante del Napoli è stato protagonista di un tour virtuale in giro per l'Europa nell'ultima settimana. Prima è stato accostato al Barcellona, poi al Liverpool come eventuale erede di Salah, ora si resta in Premier League con un'analisi più ampia fatta dal Daily Mail, secondo cui il futuro del georgiano potrebbe essere proprio in Inghilterra.