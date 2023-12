"Il Napoli sfida l'Atletico per un centrocampista olandese"

Il Napoli vuole rinforzare il centrocampo a gennaio quando Anguissa, come Osimhen, partirà per la Coppa d'Africa. La società di Aurelio De Laurentiis è sulle tracce di Mats Wieffer, 24 anni, olandese in forza al Feyenoord, un mediano classico che gioca davanti alla difesa e che la Lazio di Sarri ha recentemente affrontato in Champions.