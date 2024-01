Vitik strizza l'occhio al Napoli? Spunta l'indizio social

Il Napoli è molto attivo sul mercato. Dopo la chiusura con la Salernitana dell'affare Mazzocchi e in attesa di definire quello con l'Udinese per Samardzic, la società di De Laurentiis lavora all'arrivo di un difensore centrale. Uno dei nomi monitorati è quello di Martin Vitik, ceco classe 2003 di proprietà dello Sparta Praga, autore di 23 presenze e già 3 gol realizzati in virtù della sua altezza (un metro e novantatre) e della sua notevole stazza.