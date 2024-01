Nome nuovo per l'attacco del Napoli. Piace Cyril Ngonge, 23 anni, belga del Verona, autore di cinque gol in campionato. Contatti in corso tra le due società. L'esterno mancino gioca sull'out di destra, è una delle note liete di stagione per la squadra di Baroni, tutti ricordano l'eurogol in rovesciata contro l'Udinese.