Le mani del Napoli su Cyril Ngonge. Accordo con l'Hellas Verona per il trasferimento dell'esterno belga alla corte di Mazzarri. Intesa tra presidenti, De Laurentiis e Setti, con chiusura vicina dell'operazione. Al patron azzurro il giocatore piace tantissimo. Per il Napoli, dopo Traore (che oggi svolgerà le visite mediche a Roma), in chiusura l'arrivo di un altro giocatore offensivo.