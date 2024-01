NAPOLI - Secondo acquisto invernale per il Napoli che ha depositato in Lega il contratto del centrocampista Hamed Traore. I dirigenti partenopei hanno concluso l’accordo con il Bournemouth: il calciatore ivoriano resterà per sei mesi in prestito al Napoli, ma il club a fine stagione potrà esercitare il diritto di riscatto che è contemplato nell’accordo attuale con gli inglesi.