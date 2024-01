Ufficiale Ngonge al Napoli: il numero di maglia e il benvenuto di De Laurentiis

Cyril Ngonge è ufficialmente un giocatore del Napoli . Depositato il contratto in Lega, è arrivato il fatidico tweet di Aurelio De Laurentiis per annunciare la conclusione dell'operazione in entrata. L'attaccante belga, classe 2000, arriva a titolo definitivo dall' Hellas Verona . Giocherà con la maglia numero 26 .

Ngonge, i dettagli dell'intesa con il Napoli

Anche il Napoli ha salutato l'arrivo di Ngonge attraverso il proprio account ufficiale: "From Belgium to Napoli. Welcome Cyril!". Nognge ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo per due ulteriori stagioni. Saluta il Verona dopo aver totalizzato, nella stagione in corso, diciannove presenze, sei gol e due assist in Serie A oltre a due presenze in Coppa Italia. Trentasei partite, undici gol e tre assit è, invece, il bilancio complessivo dell'esperienza di Nonge al Verona, che era iniziata esattamente un anno fa, il 19 gennaio 2023 con l'arrivo degli olandesi del Groningen.