I primi passi di Matija Popovic in Italia. Nella mattinata odierna, il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha accolto a Villa Stuart il talento classe 2006, soffiato alla concorrenza di Bayern Monaco e Manchester City. Visite mediche per l'ex Partizan, che poi sarà girato in prestito al Frosinone di Eusebio Di Francesco.