Il Napoli ha depositato il contratto di Dendoncker in Lega. Al momento, non c'è stato l'annuncio ufficiale del club azzurro, ma la Lega Serie A ha ratificato il trasferimento che vede il calciatore belga passare in prestito al club di De Laurentiis. Il centrocampista ha svolto ieri le visite mediche e arriva dall'Aston Villa, con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro