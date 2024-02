Napoli, Meluso spiega tutto su Zielinski, Ngonge e la conferma di Ostigard

Napoli, Meluso: "Con Zielinski confronto franco"

Così Mauro Meluso, ds del Napoli, ai microfoni di DAZN: "Ai giocatori che non sono stati inseriti nella lista Uefa è stato spiegato con quali logiche siamo arrivati a queste decisione. Non sono logiche personali, ma calcistiche. Lo stesso Ngonge che è appena arrivato è andato fuori dalla lista UEFA. Giuste o sbagliate che siano, queste scelte, lo vedremo poi. In futuro. Con Zielinski c’è stato un confronto franco, ha dato tanto e continuerà a farlo in campionato".

Più di un volto nuovo in casa Napoli dopo la sessione di gennaio: "Ngonge è un ragazzo di prospettiva, - ha sottolineato Meluso - siamo felici di averli inserito. Su Ostigard sono state fatte delle valutazioni, ma alla fine è rimasto. Fa parte delle dinamiche di mercato".