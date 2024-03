I piani del Napoli sul mercato: la lista dei nomi

Un po' un tuffo nel passato, un po’ ritorno al futuro. Il prossimo mercato ripartirà più o meno dal punto in cui si è interrotto dopo lo scudetto. Dagli stessi giocatori: Osimhen, Kvaratskhelia, Kim. Più uno: Zielinski. Quattro storie, due categorie: servirà trovare i sostituti di Osi e Zielo, il primo annunciato in partenza da De Laurentiis in persona e il secondo già di proprietà dell’Inter a parametro zero, e poi bisognerà provare a colmare la voragine mai colmata, aperta dalla cessione di Minjae. Non sono state sufficienti la sessione estiva 2023 e quella invernale 2024: Natan, pescato in Brasile in gran segreto dalla squadra-mercato, è finito effettivamente per diventare un mistero: l’ultima dal 1’ risale ai quattro schiaffi beccati con il Frosinone negli ottavi di Coppa Italia il 19 dicembre, poi s’è infortunato all’Olimpico contro la Roma e al rientro ha collezionato un tempo con il Genoa e una mezzoretta con il Sassuolo entrando dalla panchina. A gennaio il club aveva pensato a Nehuen Perez dell’Udinese, ma poi il colpo è stato smorzato a un soffio dalla chiusura. E la questione della difesa rimandata all’estate insieme con tutte le altre: forti di una programmazione debitamente e sicuramente anticipata, con tanti mesi a favore.