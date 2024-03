Napoli, il sindaco di Dimaro: "Ritiro senza Osimhen? Sì, ma magari ci sarà l'erede..."

Victor Osimhen a fine stagione lascerà Napoli ? La possibile conferma, un'altra nel corso di questi mesi dopo il rinnovo con clausola, arriva da Dimaro. Dal sindaco della località che da anni ospita gli azzurri per il ritiro estivo in Val di Sole.

Cosa ha detto il sindaco di Dimaro?

Andrea Lazzaroni a Radio Punto Nuovo ha dichiarato: "Dimaro senza Osimhen? Purtroppo sì" ha affermato il primo cittadino, che poi ha aggiunto: "Il Napoli è abituato a trovare nuovi campioni, quindi incrociamo le dita, magari ci sarà già il suo grande erede a Dimaro". Il bomber del Napoli intanto si è fermato per un affaticamento muscolare ed è in dubbio per la sfida di domenica sera contro l'Inter. Il sindaco ha anche parlato del prossimo ritiro: "Il contratto non è stato ancora perfezionato, ci sono le intenzioni con De Laurentiis di continuare con un accordo pluriennale".