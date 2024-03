Napoli, il mercato dipende da Osimhen: idee David e Ferguson

La lista dei centravanti

Più o meno quello che il Feyenoord chiede per il cartellino di Santiago Gimenez, altro uomo dotato di doppia cittadinanza e una sola fede: è nato a Buenos Aires e poi, quando aveva 3 anni, s’è trasferito a Veracruz, in Messico, al seguito di suo padre (calciatore) e strada facendo ha scelto di difendere proprio la nazionale messicana. In Olanda, in Eredivisie, è a quota 21 gol (terzo in classifica), ma al bilancio vanno aggiunti anche i 2 rifilati alla Lazio in Champions e un altro in Europa League. Totale: 24. In lista anche un sogno di nome Joshua Zirkzee, splendido tulipano olandese di 22 anni, ammirato da una fila infinita di estimatori tipo brillante in gioielleria; e poi lo sloveno del Lipsia, Benjamin Sesko, 20 anni e 11 gol messi in fila tra Bundesliga (7) e coppe varie.