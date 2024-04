"Osimhen andrà al Psg", l'indiscrezione scuote Napoli. C'entra il futuro di Mbappé

Osimhen, quale futuro? L'indiscrezione

Canovi, infatti, aggiunge: "Osimhen potrebbe giocare nel Psg - le sue parole a Kiss Kiss Napoli -, sarebbe l'acquisto più indovinato dopo l'addio di Mbappè. La 'farsa' va avanti da tempo, l'unica squadra per il francese è il Real Madrid". L'attaccante di Calzona ha rinnovato a fine gennaio col Napoli ma a fine stagione dovrebbe lasciare gli azzurri. In questo campionato ha segnato undici gol, per un totale di tredici in stagione coi due in Champions League.