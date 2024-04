Napoli, senti Guido Rodriguez: "Betis? Non voglio creare false speranze"

Guido Rodriguez: "Rinnovo col Betis? Non voglio dare false speranze"

Una volta archiviato questo campionato, fortemente al di sotto delle aspettative, per il Napoli sarà tempo di rivoluzione. Dall'ingaggio del neo ds Manna alla scelta della nuova guida tecnica, fino ad arrivare alla composizione della rosa che dovrà affrontare la prossima stagione. In tal senso, un giocatore come Guido Rodriguez rappresenterebbe il classico usato sicuro, nonché una soluzione economicamente vantaggiosa. Il classe '94, infatti, è in scadenza di contratto con il Betis e tutto lascia intendere che non continuerà la sua carriera in Andalusia. Tra le righe, sembra confermarlo anche lo stesso Rodriguez in un'intervista rilasciata ai microfoni di Marca: "La mia decisione dipende da tante cose, ma l'ho già detto, non voglio creare false aspettative nelle persone. L'unica cosa che posso dire è che sono molto affezionato a questo club, a questi tifosi, ma nella vita bisogna considerare tutto. Ad oggi, né io né la società abbiamo alcuna certezza su quello che potrà accadere. In questo momento non so se rinnoverò il mio contratto. Il Betis è casa mia, ma per ora non so ancora niente. Io qui sono stato felice in questi quattro anni e mezzo e lo sono ancora, per ora penso a godermi le ultime partite di questa stagione", ha ribadito il mediano argentino.