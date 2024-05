Napoli, da Gasperini a Conte: tutti gli uomini nella lista di De Laurentiis

Napoli, c'è anche Conte in corsa per la panchina

Ottobre 2023, cinque mesi dopo lo scudetto e sette prima del tracollo: De Laurentiis provò a correre in tempo ai ripari, a correggere al volo una scelta sbagliata (Rudi Garcia) con una che riteneva perfetta per rilanciare in un amen lo spirito già tremolante dei campioni d’Italia e le ambizioni Champions. E così chiamò Antonio Conte per offrirgli la panchina del Napoli: lui, però, ringraziò e declinò con cortesia un’offerta super di ingaggio, spiegando la sua voglia di famiglia, di riposo, e soprattutto di evitare un salto a bordo in corsa. Non era una questione di stipendio: preferiva un progetto in bianco, da disegnare insieme, da zero, secondo principi e idee condivise. Bene: oggi esistono queste condizioni. E la stima di Adl, un amico a cui lo lega un rapporto datato, è intatta: il pensiero per Conte è sempre lì, sullo sfondo, aleggia e si fa sentire, ma il suo arrivo sottende investimenti corposi che, senza la famosa Champions e neanche l’Europa League, impongono riflessioni serissime all’interno del club. Già: se proprio andrà bene e anzi benissimo, il Napoli farà la Conference, ma il fatto non è questo. No: il presidente è sempre attratto dalla prospettiva di lavorare con un allenatore dello spessore tecnico e caratteriale di Conte, ma gli impegni sarebbero notevolissimi. Bisognerebbe giocare con i bonus e le basi fisse, riuscire a coniugare le reciproche esigenze e ritrovarsi tutti felici e contenti. Missione non semplice. Ma l’idea resta, resiste. È in lista Conte, altissimo in gradimento; e in questi mesi, e nel corso delle varie chiacchierate con De Laurentiis, ha avuto modo di capire e conoscere ogni aspetto del pianeta azzurro. Dopo le ultime figure magre o magrissime della squadra, tra l’altro, il presidente s’è convinto sempre più della necessità di puntare su un leader vero come Gasp e come il signor Antonio, 54 anni, ex ct della Nazionale, ex Juve, Inter, Chelsea e Tottenham, l’ultima esperienza fino alla risoluzione di marzo 2023. Ha fatto lo spettatore, si è aggiornato e ha atteso che l’adrenalina ritornasse sotto la pelle: ora deve soltanto schizzarla su una squadra a modo suo.