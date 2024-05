Napoli, che pressing dello United per Greenwood

NAPOLI - Mason Greenwood è uno dei nomi nuovi ma più caldi della strana primavera di mercato del Napoli. In attesa dell’arrivo del nuovo ds, Giovanni Manna, cominciano a venire fuori i primi profili: quello del jolly d’attacco inglese, 22 anni e 10 gol in questa stagione disputata in prestito al Getafe tra Liga e Coppa del Re, è di certo molto interessante.