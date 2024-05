Il Napoli replica a Giuffredi: "Di Lorenzo ha un contratto di 4 anni, non è in vendita"

In casa Napoli tiene banco il futuro di Giovanni Di Lorenzo . L'agente del calciatore, Mario Giuffredi , ha rilasciato una serie di dichiarazioni in cui ha rivelato che il calciatore è in uscita e che il suo ciclo in azzurro è terminato . Il difensore, nel colloquio avuto con Manna nei giorni scorsi, avrebbe confessato che nel corso della stagione non ha sentito la fiducia della società . Un concetto rafforzato quest'oggi, a margine del torneo Aegi, in cui Giuffredi ha ribadito la certezza di un addio da parte di Di Lorenzo al Napoli.

Le accuse di Giuffredi: "Calzona si è prestato al gioco di qualcuno"

Queste le parole di Giuffredi: "Faccio io una domanda: Giovanni Di Lorenzo non è mai stato sostituito quest'anno. Come mai, a tre minuti dalla fine della partita con il Lecce, è stato sostituito il calciatore, soprattutto dopo che il Corriere dello Sport aveva detto che Di Lorenzo voleva lasciare Napoli? Come mai è stato fatto questo cambio? Per me Calzona si è prestato al gioco di qualcuno".

La risposta del Napoli a Giuffredi

Il club di De Laurentiis ha preso una posizione ben precisa, rispondendo per le rime a Giuffredi sul futuro di Di Lorenzo. Attraverso un post pubblicato sui social, il Napoli ha praticamente rivelato che il calciatore non è sul mercato, sottolineando che c'è un contratto in essere piuttosto lungo: "Il Calcio Napoli rileva con sorpresa che, per l'ennesima volta in pochi giorni, il signor Mario Giuffredi afferma che Giovanni Di Lorenzo lascerà il Napoli. Corre l’obbligo sottolineare che Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli per altre 4 stagioni sportive, non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il possibile trasferimento ad altro club ed è pertanto esclusa una sua possibile cessione".