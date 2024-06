Napoli, Simeone al bivio: c’è il Torino

NAPOLI - Un solo gol in campionato e uno in Champions, bottino triste per un attaccante. Ancor di più per uno come Giovanni Simeone detto il Cholito, un centravanti che nell’anno dello scudetto aveva deciso più di una partita con i suoi gol, spesso entrando dalla panchina. La storia non s’è ripetuta e allora le strade, se possibile, si separeranno quest’estate per il bene di tutti. Già a gennaio, in realtà, l’argentino aveva chiesto la cessione, visto che trovava pochissimo spazio, prima con Garcia e poi con Mazzarri. Sperava di avere più minuti con la partenza di Osimhen per la Coppa d’Africa, ma così non è stato e con Calzona, alla fine, il campo l’ha visto a sprazzi e soltanto nelle ultime due della stagione è partito titolare (con Fiorentina e Lecce). Alla fine ha chiuso il campionato con 28 presenze, ma solo 8 dall’inizio e un gol segnato il 27 settembre contro l’Udinese. Una sola, dal 1’, in Champions: al Bernabeu contro il Real Madrid. Segnò il vantaggio, ma fu un’illusione, perché i freschi campioni d’Europa pareggiarono subito e poi ribaltarono la partita (4-2).