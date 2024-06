Napoli, Lukaku strizza l'occhio a Conte: "Il miglior allenatore che ho avuto"

Romelu Lukaku , anni 31, è uno dei principali obiettivi per l'attacco del Napoli . Piace a Conte con cui ha segnato 64 gol nei due anni all'Inter. Intervistato da RTL Sports, l'attaccante del Chelsea ha rivelato: "Conte è stato il miglior allenatore che ho avuto finora in carriera". Un'altra conferma del rapporto speciale che c'è tra i due. Ora il futuro del bomber belga è in bilico.

Cosa succederà in estate? Le ultime su Lukaku

Lukaku ha già chiarito che presto tornerà all'Anderlecht, dove tutto è cominciato, mentre la scorsa estate è stato ad un passo dall'Arabia Saudita, in modo particolare dall'Al-Hilal: "Per due giorni di fila ho pensato: sì, adesso ci vado. Poi: no, non vado. Avevo dubbi, un po' di paura, anche se in quel periodo stavano tutti andando a giocare in Arabia". Alla fine Lukaku è ripartito in prestito dalla Roma. E ora? La clausola al Chelsea è di 37,5 milioni di sterline, circa 44 milioni di euro. De Laurentiis lo sa bene.