Il Napoli vuole Marin: Manna tratta con il Real Madrid

NAPOLI - Il Napoli prova l’affondo per Rafa Marin. Il difensore spagnolo del Real Madrid, reduce da una stagione in prestito all’Alaves, è diventato un grande obiettivo del ds Manna: è lui il primo sponsor dell’operazione, è lui che l’ha seguito e infilato nel ventaglio delle opzioni da proporre per il piano di rafforzamento della difesa, reparto nevralgico per il sistema di gioco di Antonio Conte. L’idea è che il tecnico darà il via a una rivoluzione tattica radicale dopo un decennio di linea a quattro: giocherà con i tre centrali, sarà un cambiamento profondo per l’anima azzurra degli ultimi due lustri, e dunque la campagna acquisti sarà incentrata proprio sul pacchetto arretrato. L’idea è che i perni nuovi saranno due, ma gli acquisti in difesa alla fine potrebbero anche salire a tre: tutto dipende dal destino di Ostigard, Juan Jesus e Natan. Si vedrà. Per il momento, Manna si sta concentrando sul doppio colpo: Alessandro Buongiorno e Rafa Marin, dicevamo. Giovanotto spagnolo di 22 anni, andaluso di Carmona, 35 presenze nella stagione appena conclusa tra Liga (33) e Coppa del Re con l’Alaves, proprietà Real Madrid: la formula sarebbe simile a quella che fu per Brahim Diaz con il Milan, ovvero con il diritto di recompra fissato a favore della Casa Blanca. Fatto sta che il Napoli è in pressing, ha voglia di chiudere l’operazione e battere la concorrenza di Milan e Bayer Leverkusen: Manna sta provando ad accelerare e lo ha fatto anche ieri. Non si ferma.