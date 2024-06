"Napoli su Bradley Locko: concorrenza di un club di Premier"

A pochi giorni dall'apertura ufficiale del mercato estivo, Giovanni Manna continua a lavorare per regalare ad Antonio Conte un Napoli competitivo. Secondo quanto rilanciato dalla Francia , sul taccuino del responsabile dell'area tecnica sarebbe finito Bradley Locko , esterno attualmente in forza al Brest , seguito anche in Premier League.

L'Équipe: Bradley Locko nel mirino del Napoli

Nominato miglior terzino sinistro dell'ultima Ligue 1, in virtù della straordinaria stagione vissuta con la maglia del Brest, Bradley Locko ha attirato su di sé i riflettori di mezza Europa. Stando alle indiscrezioni riportate da L'Équipe, infatti, il ragazzo classe 2002 piace moltissimo al Nottingham Forest e al Napoli di Aurelio De Laurentiis, impegnato nel modellare la rosa azzurra seguendo le indicazioni di Antonio Conte. Il club inglese, che mette a disposizione l'ambita vetrina della Premier, deve sostituire Nuno Tavares, ex Marsiglia destinato a rientrare all'Arsenal. I partenopei, invece, saranno chiamati a rimpiazzare il partente Mario Rui, che non sembra rientrare nei piani del manager salentino. Locko, ad oggi, ha un contratto con il Brest fino a giugno 2027 e ha messo a referto 33 presenze e 3 assist nel campionato appena trascorso. Riscattato per soli 500.000 euro all'alba della stagione 2022-23, ora vale più di 10 milioni di euro.