Osimhen prigioniero della clausola, il Chelsea si allontana: tutti gli scenari

NAPOLI - Uno degli ultimi scatti social, dalla Nigeria, da Lagos , dove sta trascorrendo le vacanze dopo aver condiviso con famiglia e amici il Pallone d'oro africano, è con lo smartphone a portata di mani. Victor Osimhen lo consulta, lo controlla, ci gioca, lo monitora. Con il suo agente, Roberto Calenda , i contatti sono costanti. Il futuro resta un rebus a due settimane dall'inizio della nuova preparazione estiva. Il mercato attorno al centravanti del Napoli non si è ancora acceso. Si resta ai margini di un interesse che non è diventato ancora concreto per nessun club. La clausola da 130 milioni è alta . La cifra è stata fissata a fine dicembre dopo il rinnovo di contratto fino al 2026. De Laurentiis può anche fare uno sconto, ma comunque non si scenderà al di sotto di una determinata soglia. La sua eventuale cessione sarà comunque a tre cifre. L'addio di Osimhen è per gli altri un investimento notevole . Merita delle riflessioni accurate. E lui, Osi, ha delle priorità e un sogno: la Premier League.

Osimhen, il sogno si chiama Premier League

Osimhen non ha mai nascosto il suo desiderio di giocare in Inghilterra. Sperava e spera ancora che qualche club si faccia avanti. Al momento non vorrebbe prendere in considerazioni altre opportunità, pur restando vigile e attento a quel che attorno a lui accade. In principio il suo futuro poteva chiamarsi Chelsea, dove è rientrato Romelu Lukaku che è il pupillo di Conte, ma il nuovo allenatore, l'italiano Maresca, non sembra scaldarsi troppo per Osimhen. La pista è tramontata. Il bomber del Napoli piace all'Arsenal, ma il suo collega Viktor Gyökores, 29 gol in campionato con lo Sporting Lisbona, ha 26 anni (è suo coetaneo), costa meno (ha una clausola di 100 milioni) e ha un ingaggio decisamente inferiore. Piaceva anche al Napoli ma dal Portogallo raccontano del forte interessamento dei Gunners che scegliendo eventualmente lui saluterebbero Osi. In Premier League, per il 9 del Napoli, ci sarebbe sempre il Manchester United, che lo ha seguito in passato, ma anche in questo caso si resta al puro interesse e gradimento.

Osimhen, Francia o Arabia Saudita

Oltre l'Inghilterra, c'è un altro mondo che conosce bene Osimhen e che riflette sull'eventuale affondo. Il Psg può diventare un'opportunità. Non ha mai cancellato il nome del nigeriano dall'elenco dei possibili eredi di Mbappé. Ha in cantiere l'idea di un super colpo e Osimhen resta un'idea. Vale lo stesso per l'Al-Ahli, ovvero la Saudi Pro League che torna a essere nel suo destino. Un anno fa ci aveva provato invano l'Al-Hilal. Stavolta De Laurentiis, che la scorsa estate si era opposto, aprirebbe all'Arabia Saudita, d'altronde c'è una clausola e dunque un prezzo di cartellino ben in vista. Dipenderà tutto da Osimhen. Deciderà lui in base alle proposte che arriveranno. La sua priorità è la Premier League, solo dopo valuterà altre possibilità. Ovviamente preferirebbe restare in Europa e continuare a giocare in Champions League.

Osimhen: senza offerte, è atteso in ritiro

Intanto, senza offerte concrete, il suo futuro è già deciso: se non ci saranno novità, il 9-10 luglio sarà atteso a Castel Volturno per il raduno e l'11 partirà con i compagni e con il nuovo allenatore, Conte, per il ritiro di Dimaro Folgarida. A quel punto attenderà dalla Val di Sole notizie sul suo destino, ma lavorando e correndo con i compagni di sempre. Il mercato è appena cominciato.

