Napoli, il triciclo di Aurelio per Antonio

Giornate calde, tattica e cazzeggio allo chalet di Peppino cameriere a Mergellina, discussioni serrate sul Napoli che verrà, il gioco, il modulo, la grinta, la Pinta e la Santa Maria. Da quando Calzona è partito c’è una grande novità, annuncia Salvatore pittore di alici, De Laurentiis ha detto in televisione che il nuovo anno porterà una grande trasformazione, si giocherà in difesa compreso quando è festa e ci sarà chi metterà cinque centrocampisti alla finestra. Catenaccio e contropiede, chiede Gennaro Piromallo salumiere. Non fate i furbi, non confondete le acque, proclama don Ciccio portiere di palazzo. Ma Conte è giochista o risultatista, domanda don Peppino parcheggiatore allusivo. È trappista, un seguace del Trap, chiarisce Saverio Malaspina ragioniere. Allora è un risultatista, conviene Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. Costruirà un Napoli quadrato sull’ipotenusa, compatto, corto, col raggio d’azione tre e quattordici, azzarda Pasquale Pazienza giornalista on-line. E sulle fasce la corsa dei cateti, conclude Gennaro Piromallo salumiere. Basta, urla don Ciccio portiere di palazzo, di calcio capite zero, Conte è un allenatore vincente. Vincente m’è padre a mme, commenta Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia. Farà giocare il Napoli compatto, in trenta metri, ipotizza Totonno Speranza direttore di centro commerciale.