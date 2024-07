Buongiorno al Napoli, accordo e intrigo: spunta l'ombra dell'Inter

NAPOLI - Come in tutte le nuove storie d’amore, c’è sempre l’ex di turno con cui fare i conti. Così tra Conte e Buongiorno, proprio quando la trattativa è arrivata ormai alle battute finali, spunta l’ombra dell’Inter, l’ultimo club italiano del tecnico azzurro. I campioni d’Italia ieri pomeriggio hanno incontrato Beppe Riso, l’agente del difensore: c’erano da sistemare le situazioni di Franco Carboni e Oristanio, ma il ds Ausilio ne ha approfittato per chiedere informazioni sullo stato d’avanzamento della trattativa per portare Buongiorno a Napoli. Una manovra di disturbo? Solo in parte. L’Inter segue Buongiorno da tempo ma non poteva prima e non può neanche ora permettersi un investimento da 40 milioni. Il nome è tornato d’attualità, e da qui la richiesta di informazioni, perché i nerazzurri, per rimediare al ko di Buchanan, ora sembrano più orientati a prendere un difensore centrale che un esterno.