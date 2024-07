Di Lorenzo, il Napoli ufficializza il chiarimento con il capitano: l'annuncio

Alla vigilia della partenza per il ritiro di Dimaro, in programma da domani al 21 luglio, il Napoli ha ulteriormente rinforzato il rapporto con il capitano Giovanni Di Lorenzo, già dichiarato incedibile da alcune settimane sia dal club sia da Antonio Conte. «Il "chiarimento" tra la società e il Capitano è avvenuto positivamente già da alcune settimane. È chiaro, quindi, che Di Lorenzo è e sarà ancora per molti anni il Capitano e perno centrale del Calcio Napoli», si legge in un testo pubblicato sul profilo X ufficiale del club azzurro. Di Lorenzo, in questo momento, è in vacanza dopo l'Europeo e tornerà a disposizione in occasione del ritiro di Castel di Sangro, in programma dal 25 luglio in Abruzzo.