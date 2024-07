Napoli, Gyokeres frena Osimhen a Parigi

Un'altra volta faccia a faccia. Virtualmente, dopo il periodo londinese dell'Arsenal concluso zero a zero: Viktor sfida Victor. Detta così sembra un fatto personale, ma tutto sommato Victor Osimhen e Viktor Gyökeres sono per la seconda volta inconsapevoli e indiretti protagonisti di una questione di mercato: oltre a Osi, anche l'attaccante svedese dello Sporting Lisbona è diventato un'opzione valida per il mercato del Psg, a caccia di talento e gol dopo l'adios di Mbappé e i dubbi relativi a Kolo Muani, ormai inserito nella lista dei cedibili. Luis Enrique vuole un centravanti e così il direttore sportivo Campos ha tirato fuori dal taschino ancora una volta la figurina di Osimhen, vecchio pupillo sin dai tempi del Lilla: ha provato a prenderlo insieme con Kvara offrendo 200 milioni di euro al Napoli, s'è scontrato contro il muro costruito da De Laurentiis intorno a Khvicha e poi ha messo in freezer l'operazione. È lì, tra le opzioni importanti, ma la valutazione è quella che è: Victor, infatti, ha una clausola da 130 milioni nel suo contratto e va da sé che Adl non abbia voglia di concedere chissà quali sconti. È aperto a trattare ma senza eccessi. E così, il Psg ha cominciato a valutare un altro uomo con la clausola nel contratto, però più light (si fa per dire): Gyökeres, infatti, si può acquistare dallo Sporting Lisbona versando 100 milioni di euro.