Pagelle Napoli, i migliori della prima amichevole di Conte

Cheddira

Non c'è Osimhen, Lukaku è ancora in vacanza (e di proprietà del Chelsea) e Simeone non riesce a graffiare. Bene: c'è Walid detto Wal a conquistare la scena della prima amichevole della stagione, il debutto del Napoli di Conte. Che stesse già piuttosto bene fisicamente era parso chiaro domenica, giornata di chilometri di ripetute bevuti come acqua fresca senza mai frenare un istante, ma oggi contro l'Anaune ha funzionato molto, molto bene. Da finalizzatore: conquista il rigore (fallo di Faes), prende il pallone e poi lo infila in porta sicuro e sereno. E da rifinitore: ricama gli assist dei gol di Gaetano e Ngonge, dai e vai, e per finire sfiora anche la doppietta. Se questo era un modo per dire che non s'è mica arreso all'idea di andare via in prestito, beh, è stato chiarissimo. Migliore in campo.