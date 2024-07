Il Napoli entra nella bagarre per Brescianini

DIMARO (dall’inviato) - La storia dei pallini, una questione molto in voga di questi tempi considerando la stima speciale di Campos nei confronti di Osimhen e il rapporto tra Conte e Lukaku, caratterizza inevitabilmente il mercato. E poi ancora: perché il ds Manna non ha ancora smesso di lavorare dietro le quinte per Marco Brescianini , 24 anni, il centrocampista del Frosinone che a fine campionato ha aperto una personalissima collezione di consensi e che negli ultimi giorni è finito al centro di un autentico intrigo che ha coinvolto l' Atalanta nel ruolo della grande favorita, poi la Fiorentina, il Milan e per finire il Napoli. Cioè Giovanni Manna: il giocatore è sulla sua lista sin dai tempi della Juve e a inizio giugno ne aveva già parlato con il suo agente Riso, salvo poi frenare perché senza uscite a centrocampo non ci saranno entrate. Il fatto, però, è che il futuro di Gianluca Gaetano non è deciso, e così il Napoli sta provando l'inserimento in extremis su Brescianini . Un giocatore completo, corsa e tecnica, qualità e quantità, sacrificio e qualche gol. Di prospettiva: il Frosinone lo valuta 12 milioni di euro , ma il Milan conserva il 50% della sua rivendita. L'Atalanta sembra avanti rispetto a tutti, ma il mercato è un gioco strano: finché c'è possibilità, come nel caso di Greenwood , il Napoli ci prova . A proposito: ieri circolava la voce che l’accordo tra l’esterno inglese e l’OM non fosse ancora chiuso, e anzi che fosse a serio rischio, e così Manna ha drizzato le antenne. E s’è messo in attesa.

Napoli, le trattative in difesa

Anche in difesa comincia a muoversi qualcosa: il Rennes ha chiesto Leo Ostigard, valutato dal Napoli intorno agli 8 milioni di euro, ma il centrale norvegese non è molto convinto. Vorrebbe continuare a giocare nel campionato di Serie A, aspetta che il Torino o il Genoa facciano una mossa, ma per il momento per lui sembrano aperte soltanto le porte del mercato estero. Mario Hermoso, il centrale spagnolo svincolato dopo l'Atletico Madrid, nel frattempo continua ad aspettare che il Napoli faccia una mossa: ma il discorso, anche in questo caso, è sempre lo stesso, e dunque prima di qualsiasi cessione non sarà possibile operare nel reparto.

Napoli, il futuro di Lindstrom

Il club azzurro deve sfoltire la rosa, ma sovrane saranno le valutazioni di Conte, in questa prima fase di ritiro a Dimaro il nuovo tecnico è alle prese con una sorta di grande test attitudinale che si concluderà con il bilancio definitivo. E l'elenco degli uomini che secondo i suoi criteri potranno o meno fare parte del progetto. Anche il trequartista danese Lindstrom, ovviamente, è sotto osservazione: è reduce da una stagione tremenda, sia collettivamente sia individualmente considerando che non ha praticamente mai trovato spazio, ma ha qualità e stoffa che il tecnico vuole toccare con mano. Nel frattempo, per lui, sono arrivate due richieste: quella del Lione e quella dell'Everton. Si vedrà.