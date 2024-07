Lukaku al Napoli, dieci milioni di motivi

Romelu si rosola al sole della Turchia ma la testa e il fisico da giocatore di Nfl sono idealmente a Napoli. E al Napoli di Conte: sa già tutto, si è informato, ha parlato più volte con il suo totem (l'allenatore) e di certo avrà consumato anche la linea me and you con Leo. Spinazzola: «Io e Romelu ci sentiamo spesso, è stato mio compagno ed è mio amico, ma non abbiamo parlato della possibilità di incontrarci», ha detto Spina mercoledì, al cospetto di una schiera di telecamere e taccuini increduli. E infatti nessuno gli ha creduto, ma va benissimo così: omettere qualche particolare, in un momento delicatissimo di mercato, non è proprio mentire. È diplomazia. La medesima a cui il Napoli e il Paris Saint-Germain stanno ricorrendo, in ogni modo e in ogni forma, per venire a capo dell'affare che dovrebbe portare Osimhen a Parigi in tempi relativamente brevi: hanno tutti fretta di completare l'incastro, spostare la pedina Osi in Francia e la pedina Rom da Londra a Castel di Sangro, sede del prossimo ritiro del Napoli in agenda dal 25 luglio, così da consentire a Conte e anche a Luis Enrique di procedere con l'inserimento dei nuovi uomini-gol. I centravanti con la valigia.