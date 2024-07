Napoli, Hermoso non interessa: l'annuncio del club sui social

Il Napoli non ingaggerà Mario Hermoso . Il centrale spagnolo, anni 29, svincolato dopo la fine della sua avventura all'Atletico Madrid, non vestirà la maglia azzurra. C'erano stati contatti col suo entourage, un timide interesse , ma nulla più. la difesa è al completo.

L'annuncio del Napoli sul futuro di Hermoso

Lo ha annunciato il club azzurro con una nota sui social: "La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Marin e Buongiorno. Il pur bravo Hermoso non fa parte degli obiettivi del Napoli". Fine della storia. In difesa il mercato resta vivo ma per le uscite con Ostigard ormai ad un passo dal Rennes.