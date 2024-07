Napoli, chi parte e chi entra: la formazione di Conte

Centrocampo 'in fieri' per il Napoli

'In fieri' invece la situazione a centrocampo, dove sono diversi gli elementi in bilico e che Conte sta valutando: Gaetano, Zerbin e Mario Rui potrebbero lasciare il Napoli che intanto lavora su due possibili obiettivi di mercato come lo scozzese Gilmour del Brighton e Brescianini del Frosinone. Chi è già arrivato dopo essersi svincolato dalla Roma è Spinazzola, già beniamino dei tifosi dopo i due gol segnati nelle prime due amichevoli. Al momento è lui il titolare sulla fascia sinistra, mentre a destra possono giocare sia Di Lorenzo e Mazzocchi destinati a restare in azzurro come Lobotka, Cajuste, Anguissa e Folorunsho che è rientrato dal prestito al Verona.