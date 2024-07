Lindstrom all'Everton: è ufficiale

Con un breve comunicato ufficiale, l'Everton ha annunciato l'acquisto di Jesper Lindstrom dal Napoli: "Abbiamo completato l'acquisto in prestito con diritto di riscatto di Jesper Lindstrom del Napoli". Il club di Aurelio De Laurentiis incasserà subito 3 milioni, mentre il riscatto è fissato a 22 milioni di euro, per un totale di 25. L'esperienza partenopea di Lindstrom si chiude dopo una sola stagione.

Le prime parole di Lindstrom

L'Everton sul sito ufficiale ha pubblicato le prime parole del danese che si racconta: "Sono pronto al cento per cento. Ho così tanta fame. Questa prestagione sembra lunga perché voglio solo giocare a calcio, voglio solo essere lì fuori allo stadio. L'anno scorso è stato un anno duro per me, ma sono così felice di essere qui ora e non vedo l'ora di iniziare. Sono un giocatore veloce con una buona tecnica e un buon tiro, quindi penso di poter aggiungere velocità nei contropiedi e posso giocare in diverse posizioni: come numero 10, come ala. Darò il massimo. Mi piace segnare gol, fornire assist e creare occasioni. Spero di poterlo fare qui, so di poterlo fare qui. So come gioca la squadra e ho dei compagni di squadra molto bravi. Sono pronto a dare tutto".