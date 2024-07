Il Napoli accelera e cala il tris: Gilmour, Neres e Brescianini

CASTEL DI SANGRO (dall’inviato) - Il Napoli ha messo il mercato al centro. O meglio, pardon: ora è il centrocampo , la capitale degli affari azzurri. Un reparto che ha guadagnato Folorunsho - reduce da una brillante stagione, da una pazzesca salvezza a Verona con l'Hellas e dalla straordinaria soddisfazione dell'Europeo con la Nazionale - e che in questa fase si sta preparando anche alla possibilità di una metamorfosi più radicale. La storia è la seguente: Gianluca Gaetano, un altro talento, ha voglia di continuità. Legittima, a 24 anni. E così è in attesa della migliore soluzione per il suo futuro: in un solo concetto, proprio il Cagliari - anche per lui in Sardegna, straordinaria salvezza - vuole riportarlo a casa e lui è pronto a fare le valigie. Un po' quello che potrebbe capitare a Jens Cajuste, acquistato un anno fa e ora protagonista di un mercato che all'improvviso ha cominciato a parlare di lui con maggiore frequenza: Antonio Conte sta facendo valutazioni complessive e collettive, lavora, osserva, e tra l'altro a Dimaro ha anche speso parole importanti nei confronti del giovanotto svedese. «Ha potenzialità importanti sotto tutti i punti di vista, devo essere bravo a tirargli fuori un po' di cattiveria», disse. Niente male, vero? Ma è chiaro che il mercato è il regno delle opportunità e ognuno, calciatori compresi, fa le proprie riflessioni. E così, qualcuno ha iniziato a informarsi anche in merito alla situazione di Cajuste: futuro da definire. Già definiti, invece, sono i profili che il ds Manna ha pronti nel taschino di una delle sue giacche sartoriali, nell'evenienza delle uscite di cui sopra: Marco Brescianini del Frosinone e lo scozzese Billy Gilmour del Brighton.

Il fanta sbarca sul Corriere dello Sport: iscriviti subito al nuovo gioco

Napoli, offerta per Gilmour

Per Gilmour, tra l'altro, il Napoli ha già presentato un'offerta da 8 milioni di sterline, più o meno 10 milioni di euro: l'ha confermata il Ceo del club inglese, mister Paul Barber, precisando poi di averla rifiutata. Per il momento. Il giocatore, in scadenza 2026, interessa eccome. Piace molto per caratteristiche e temperamento: 23 anni, centrale con buona visione di gioco, rapido a verticalizzare e tenace nell'interdizione, Billy sarebbe da considerare un po' l'alter ego di Lobotka. Tempi e personalità: è reduce dall'Europeo con la Scozia e soprattutto ha idee molto ambiziose. «Studiavo e in campo provavo a imitare Iniesta, Modric e Fabregas: baso il mio gioco su di loro», disse una volta nel corso di un'intervista. Con De Zerbi, un anno fa, ha collezionato 41 presenze ma nessun gol.

Napoli, Brescianini in attesa

La valutazione di Brescianini, invece, è 12 milioni: il Frosinone lo ha lanciato e valorizzato, e lui è stato di certo tra i migliori della sfortunata e rocambolesca stagione conclusa con la retrocessione. Qualità e quantità, 24 anni, rispetto al collega scozzese ha doti offensive più spiccate - 4 gol e 2 assist nell'ultimo campionato - e duttilità: può fare anche il trequartista, oltre che il mediano nei due. Il ds Manna lo segue sin dai tempi della Juve, ma in ogni caso per affondare i colpi bisogna prima cedere. Non si scappa: la legge del mercato del Napoli prevede un'entrata per ogni uscita.

Napoli, obiettivo Neres

Ieri, nel frattempo, il club azzurro ha ufficializzato la cessione di Jesper Lindstrom all'Everton in prestito con diritto di riscatto, e la prossima sarà quella di Ostigard al Rennes a titolo definitivo per 7 milioni (ai dettagli). L'obiettivo numero uno sulla trequarti è David Neres, il brasiliano del Benfica di 27 anni che ha voglia di cambiare aria. Valutazioni anche su Domenico Berardi del Sassuolo.