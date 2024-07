Napoli, ufficiale: Ostigard si trasferisce al Rennes

Da Lindstrom a Ostigard: si muove il mercato in uscita

Altra operazione in uscita per la società di De Laurentiis dopo Lindstrom all'Everton. Come il danese, anche Ostigard non era partito per Castel di Sangro dato che l'addio era ad un passo. Ecco le sue prime parole sul sito ufficiale del Rennes: "Al Napoli ho trascorso due anni meravigliosi, ma sentivo che era arrivato il momento per cambiare per continuare a crescere. Ho avuto un ottimo feeling con la dirigenza del Rennes, voglio prenderemi le mie responsabilità per questo progetto. Sono qui per dimostrare le mie qualitàe aiutare il gruppo".