Napoli, assalto a Gilmour e Brescianini: servono le cessioni di Cajuste e Gaetano

INVIATO A CASTEL DI SANGRO - Tutto gira intorno a Jens Cajuste e Gianluca Gaetano . Il mercato del centrocampo del Napoli, imperniato sui nomi dello scozzese del Brighton, Billy Gilmour , e di Marco Brescianini del Frosinone è indissolubilmente legato alle cessioni: se non saranno completate le operazioni in uscita, non arriveranno nuovi acquisti. È una filastrocca, un leit motiv che però orienta il filone. E se Gaetano è al centro di una trattativa ben avviata con il Cagliari, Cajuste comincia a valutare le prime proposte e soprattutto a fornire le prime risposte: lo ha chiesto il Galatasaray, ma lui non è per nulla convinto di trasferirsi in Turchia. E così, beh, il suo agente è al lavoro insieme con il direttore sportivo Manna: si valuta qualche opportunità in Premier, i prossimi giorni saranno di certo più indicativi.

Napoli, Gilmour e Brescianini: la strategia

La strategia, comunque, è molto chiara: Manna è in attesa delle cessioni e nel frattempo ha scritto la trama della storia che porterà a Gilmour, 23 anni, nazionale scozzese reduce da una stagione con De Zerbi e dall'esperienza all'Europeo. Il Napoli, per lui, ha già offerto una decina di milioni di euro, una proposta che però non è stata ritenuta sufficiente dal Brighton: una nuova offerta sarà presentata appena uscirà uno tra Cajuste e Gaetano, così da chiudere l'acquisto del giocatore candidato a offrire un'alternativa valida nel ruolo di Lobotka. Se Gilmour è un centrocampista centrale, un mediano rapido nella gestione e nell'impostazione, Brescianini è invece una sorta di jolly: può giocare nei due di centrocampo, da trequartista e in casi estremi finanche da quinto, sulla fascia. Ha 24 anni e il Frosinone lo valuta dodici milioni di euro: piace a tanti, soprattutto all'Atalanta, ma il diesse azzurro lo segue da una vita, sin dai tempi della Juve, e ne ha parlato più volte con il suo agente Riso. Lo stesso di Buongiorno.

Napoli, Ostigard saluta: va al Rennes

In Francia, nel frattempo, Leo Ostigard ha superato le visite mediche con il Rennes e ha firmato fino al 2027. È stato presentato, ha posato con la nuova maglia e poi su Instagram ha salutato i tifosi del Napoli: «Grazie di tutto ciò che ho vissuto insieme a voi! Sarò eternamente grato per tutto il sostegno che ho ricevuto da voi e non dimenticherò mai l'anno in cui abbiamo vinto lo scudetto. Vi auguro tutta la felicità per il futuro». Operazione da sette milioni di euro.