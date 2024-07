Ostigard, l'agente: "Il modulo di Conte era perfetto per lui. C'è un motivo se è partito"

Dopo due anni e uno scudetto, Leo Ostigard ha lasciato Napoli per il Rennes. Ha firmato un contratto fino al 2027. L'addio all'Italia è stata una sua scelta e non del Napoli o di Conte. Lo ha specificato l'agente del centrale, Luca Ariatti, a Radio Punto Nuovo: "Il Napoli o Conte non ci hanno messo alla porta, questo è da chiarire. Leo non è mai stato un problema per il mister, il suo sistema sarebbe stato perfetto per lui. Poi nel mercato si creano le giuste occasioni e il Napoli ci ha sempre messo nelle condizioni di valutare il nostro futuro. Il tutto senza alcuna pressione. E alla giusta proposta, i nostri destini si sono divisi".