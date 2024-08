Napoli, intrigo Osimhen in Premier: irrompe l'Arsenal

Victor Osimhen ha saltato anche l'amichevole di ieri con il Brest: nulla da dichiarare, tutto normale, come da copione. Non ha mai giocato in Trentino, non l'ha fatto con l'Egnatia e a seguire con i francesi: la situazione non è cambiata, almeno per il momento. In ogni senso: in questa fase, il suo destino si sviluppa su due binari paralleli che portano in Francia e in Inghilterra . A Parigi e Londra. Ancora Londra, terra di calcio e situazioni in evoluzione: il Napoli e il Chelsea stanno provando a pensare a un'operazione che coinvolga Osi e Lukaku, l'erede designato al centro dell'attacco azzurro, ma i Blues non sembrano assolutamente la prima scelta nella lista personale di Victor. Anzi. E così, considerando che senza il suo placet non sarà possibile definire alcun affare, la storia va maneggiata con molta cura. Ancora a Londra, però, c'è un altro club alla finestra: l'Arsenal , a sua volta a caccia di un centravanti, antico estimatore di Osimhen che nell'ultimo periodo s'è pure fiondato su un altro Viktor, con la lettera K, Gyökeres, l'attaccante principe dell'ultima Liga portoghese che ha una clausola rescissoria da 100 milioni.

Osimhen, la strategia del Napoli

La prima stazione, dicevamo, resta però Parigi. Quartiere Psg, ieri in copertina con il Benfica per il colpo Joao Neves: 70 milioni di euro, per la precisione 60 più 10 di bonus e Renato Sanches, per il baby centrocampista che compirà 20 anni a settembre. Niente male, vero? Un'offerta molto importante e ricca per cominciare a colmare il vuoto di potere (in campo) creato dall'addio di Mbappé e dal gran rifiuto di De Laurentiis di cedere Kvaratskhelia. Anzi: Kvara e Osi insieme. Victor, però, è ancora ai primissimi posti della lista del futuro prossimo dei francesi: il Paris Saint-Germain è sempre interessato nonostante il silenzio strategico di questi giorni. Ha un accordo con l'agente del giocatore Roberto Calenda sul fronte contratto, ma l'intenzione fatta pervenire al Napoli è di non superare i 90 milioni di euro per il cartellino. Il Psg vuole uno sconto, uno sconto importante rispetto ai parametri e alle idee di Adl: il presidente non vuole cedere il suo gioiello, un centravanti da podio, per una cifra troppo lontana dai 130 milioni della clausola rescissoria. Tra l'altro, la storia di Kvara ha anche creato un po' di tensione: «Mi meraviglio che il club del presidente dell'Eca abbia contattato contra legem un giocatore sotto contratto», disse De Laurentiis confermando il tentativo (fallito) di soffiare Khvicha al Napoli.

L'immobilismo del Psg per Osimhen

E così, beh, schermaglie. E non solo: anche i club più ricchi, in una fase in cui il Fair Play finanziario la fa da padrone, devono fare i conti con le esigenze di bilancio. E non è un caso che a Parigi traccheggino in attesa di cedere un attaccante tra Kolo Muani e Gonçalo Ramos, così da creare lo spazio in rosa a Osi, e che la Lega inglese abbia imposto paletti molto rigidi per il rispetto delle regole. Tra l'altro, il grande giro dei centravanti non è ancora entrato nel vivo: appena partirà è presumibile che andrà in scena un effetto domino che coinvolgerà Osimhen.

Lukaku aspetta il Napoli e si allena a Londra

Di questo grande giro fa parte ovviamente anche Romelu Lukaku, l'uomo che dovrà (dovrebbe) sostituire Victor una volta che la sua cessione diventerà realtà: Rom è stato escluso dall'elenco dei convocati del Chelsea per la tournée negli Stati Uniti, e così ha prima cominciato a seguire un programma di allenamento in vacanza con un membro dello staff della nazionale, e ora è al lavoro a Londra. Non si ferma, non può: il suo acquisto si potrebbe sbloccare anche relativamente tardi e Conte ha bisogno di giocatori fisicamente al passo con i suoi ritmi.