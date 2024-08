Napoli, Osimhen corre da solo. E Lukaku aspetta e freme

V ictor Osimhen si allena da solo. È in attesa di nuova destinazione, ha intenzione di cambiare aria e dunque, in un certo qual modo, d’intesa con il club ha intrapreso un percorso che si svilupperà su una strada parallela. Fino a nuovo ordine. La storia è molto semplice: teoricamente Osi è distante dal progetto, tanto che il Napoli ha già raggiunto un’intesa blindata con Romelu Lukaku, suo sostituto in pectore, ma concretamente è ancora un giocatore azzurro e lo sarà fino a quando non sarà ceduto. La decisione di separarsi, in questo momento, è il punto d’incontro tra le parti: sono tutti d’accordo di salutarsi. Il fatto, però, è che il mercato non è ancora decollato: il Psg s’è strategicamente auto-congelato dopo il tentativo andato a vuoto di prendere in un’unica soluzione Victor e l’incedibile Kvara, a fronte di 200 milioni di euro o giù di lì, e soprattutto ha chiarito di non aver alcuna intenzione di mettere in piedi per il centravanti un’operazione vicina alle richieste del Napoli. De Laurentiis, invece, è intenzionato a chiudere la cessione per una cifra non molto distante dalla clausola da 130 milioni. Insomma, è sempre una questione di valori e parametri. Domanda e offerta: e i francesi, rigidi, hanno chiarito tempo fa di trattare solo al cospetto di uno sconto ingente.



Napoli-Osimhen, il mercato tra Parigi e Premier