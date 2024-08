Napoli, Neres in arrivo. Poi tocca a Brescianini

Il prossimo ballo azzurro sarà un samba. Brasiliano come David Neres, 27 anni, quarto acquisto in pectore del Napoli: manca un palmo così, l'esterno paulista è davvero molto vicino, tanto che la prossima settimana, e dunque nei pressi della trasferta di Verona con l'Hellas in campionato potrebbe addirittura svolgere le visite mediche e firmare il contratto fino al 2029. L'accordo con il giocatore è cosa fatta da mercoledì, sin da quando il suo agente Giuliano Bertolucci ha incontrato a Roma il ds Manna, e dunque ora il club azzurro e il Benfica sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli: sarà un acquisto da 25 milioni più 5 di bonus; e sarà un colpo importante perché porterà fantasia, imprevedibilità, gol e assist all'attacco di Conte. Il tecnico l'ha voluto e De Laurentiis lo ha sbloccato nonostante le cessioni non siano ancora tutte entrate nel vivo. Domani, per la cronaca, è in programma anche il debutto del Benfica nella Liga Portugal: la prima sfida si giocherà alle 19 in trasferta contro il Famalicão a Vila Nova de Famalicão, nel distretto di Braga, e ovviamente tutti gli occhi saranno puntati su Neres. E soprattutto sull'elenco dei convocati e le scelte di Roger Schmidt.



Napoli, dopo Neres c'è Brescianini

Vicino alla definizione anche l'acquisto di Marco Brescianini, 24 anni, centrocampista del Frosinone che arriverà per una cifra vicina ai 12 milioni di euro: anche in questo caso si lavora alla formula e agli ultimi dettagli, parallelamente al decollo della trattativa con il Cagliari per Gianluca Gaetano. Un interprete della mediana per un altro. Altri due: Jens Cajuste è già un alfiere del Brentford, prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni condizionato alle presenze, lunedì volerà a Londra per le visite mediche. Anzi, altri tre: Michael Folorunsho, il caso di mercato a sorpresa degli ultimi giorni, è a caccia di una soluzione dopo aver appreso di essere improvvisamente finito sulla lista dei cedibili. Segnale inequivocabile: sia lui sia Gaetano non sono stati convocati per la partita di Coppa Italia in programma stasera al Maradona con il Modena. Ieri, a dirla bene, dopo l'allenamento finale andato in scena allo stadio Teofilo Patini, la saracinesca che ha chiuso il ritiro a Castel di Sangro, i due giocatori non sono rientrati con il bus della squadra diretta in hotel a Pozzuoli. Da valutare anche le posizioni di Alessio Zerbin e Juan Jesus, fino a questo momento regolarmente impiegati da Conte anche in amichevole e oggi in panchina per la Coppa Italia.



Napoli, le ultime su Gilmour