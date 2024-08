Napoli, Manna su Oshimen: "Ecco perchè non ha giocato col Modena"

NAPOLI - Victor Osimhen non ha fatto parte del primo Napoli di Antonio Conte, che ha affrontato il Modena in Coppa Italia. Prima dell'inizio della sfida, il direttore sportivo degli azzurri Manna ha spiegato il motivo della sua assenza: "Victor è un giocatore che vuole andare via e già l'anno scorso c'era una situazione in essere, noi siamo tranquilli perché abbiamo in rosa ragazzi per sostituirlo. Osimehn è un giocatore forte ma vogliamo dare integrità al gruppo e preferiamo tutelare la creazione del gruppo squadra. Poi vedremo quello che succederà nei prossimi 20 giorni", ha dichiarato Manna.