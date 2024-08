Clamoroso Brescianini: operazione congelata con il Napoli! Cosa è successo

Brescianini al Napoli, operazione congelata

La situazione è improvvisamente cambiata ed ha irrigidito la società ciociara. Il Napoli sta provando in tutti i modi a riaprire la trattativa, ma dal Frosinone c'è una chiusura netta. Le distanze sembrano essere incolmabili. Il futuro di Marco Brescianini torna in dubbio e non si escludono sorprese: per il centrocampista (quattro gol e due assist lo scorso anno al Frosinone) potrebbe tornare in corsa l'Atalanta, che ha sempre manifestato apprezzamento nei suoi confronti.