Napoli a Londra non solo per Lukaku: ecco la missione di Manna

Il Napoli a casa di Lukaku. Il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, è sbarcato a Londra per affrontare più questioni e sciogliere una serie di nodi - vecchi e nuovi - affinché il mercato del club possa completarsi nel più breve tempo possibile. Tra questi c’è anche il centravanti belga, per il quale il club azzurro è anche disposto a chiudere indipendentemente dalla partenza di Osimhen. Servirà un po’ di tempo, nel frattempo però Manna punta a sbloccare due operazioni (una in entrata e una in uscita) e ragiona su un nuovo nome, quello di McTominay. La giornata di ieri ha registrato due brusche frenate: il passaggio di Jens Cajuste al Brentford è saltato, così come quello di Marco Brescianini dal Frosinone al Napoli, con l’Atalanta che ne ha approfittato. Due stop a due trasferimenti che sembravano sul punto di concretizzarsi. Un avvicendamento a centrocampo che non è andato in porto. Trovare un’altra sistemazione in Inghilterra al centrocampista svedese è dunque uno degli obiettivi del blitz del ds azzurro.