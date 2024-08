Napoli, preso Neres dal Benfica: i dettagli dell'operazione

Antonio Conte lo ha spiegato chiaramente al termine di Napoli-Modena di Coppa Italia: il passaggio al 3-4-2-1 sarà per gli esterni d’attacco «un’evoluzione importante». Tradotto: meno corse all’indietro in fascia, possibilità di alternare giocate sull’esterno a momenti in cui ci si può accentrare e concedere meno punti di riferimento agli avversari.

Il fanta sbarca sul Corriere dello Sport: iscriviti subito al nuovo gioco

Il 3-4-2-1 di Conte lo scenario migliore per Neres

Lo scenario migliore per un calciatore come David Neres che, con il suo estro e con l’imprevedibilità delle sue finte, può alzare di tanto il livello tecnico da centrocampo in su. L’accordo con il Benfica è stato raggiunto: al club portoghese vanno 25 milioni più 5 di bonus, al calciatore - che firmerà un quinquennale - 3 milioni all’anno. Il brasiliano svolgerà le visite a breve: tutti allertati per lunedì.

Cajuste all'Ipswich Town: i dettagli

Il blitz londinese del ds Giovanni Manna ha portato alla chiusura di un’operazione in uscita, che a sua volta ne sbloccherà una in entrata: è fatta per Jens Cajuste all’Ipswich Town. Lo svedese si trasferisce in prestito oneroso (1 milione e mezzo di euro) con obbligo di riscatto a 12 milioni legato alla permanenza in Premier della squadra allenata dal 38enne Kieran McKenna, manager rivelazione e capace di ottenere due promozioni consecutive.

Non solo Gilmour sulla lista del Napoli

Dal Suffolk alla costa Sud dell’Inghilterra, da Ipswich a Brighton: l’uscita di Cajuste avvicina Gilmour al Napoli sempre di più. Il passaggio in azzurro del mediano scozzese - mai impiegato nel precampionato - è questione di giorni e l’intensa attività in entrata degli inglesi ne è parziale riprova: un mese fa è arrivato l’olandese Wieffer dal Feyenoord (per 30 milioni di euro), negli ultimi giorni l’esterno Gruda dal Mainz (per altri 30 milioni). Per uno scozzese che si avvicina, un altro sembra più distante: Manna ha portato avanti dei colloqui per Scott McTominay, 27 anni, del Manchester United. Un profilo esperto - forza fisica, dinamismo e inserimenti - che però i Red Devils valutano 30 milioni di euro pur essendo all’ultimo anno di contratto. Ma anche il giocatore, in termini di stipendio, ha avanzato richieste che risultano troppo alte. Chiusura pure da Ten Hag: «Vogliamo tenerlo, è molto importante per noi». Manna ripensa a Manu Koné, centrocampista francese del Gladbach e profilo che apprezza da tempo, anche se i costi sono alti.

Lukaku ancora 'bloccato' da Osimhen

La trattativa con il Chelsea per portare Romelu Lukaku al Napoli va avanti a piccoli passi, forte del gradimento assoluto del calciatore per la piazza e della sua voglia di tornare a giocare con Antonio Conte. C’è però da risolvere la situazione legata alla partenza di Victor Osimhen (che più che a Londra aspira a Parigi), che al momento ostacola la riuscita dell’operazione in tempi rapidi.