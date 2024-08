Napoli, il blues di Lukaku e Osimhen

Mercoledì cena a Milano, ieri breakfast in London. Mister Giovanni Manna è tornato in Inghilterra, per la seconda volta in otto giorni: per sbloccare l’acquisto di Billy Gilmour con il Brighton, per continuare a tessere la complicatissima trama del romanzo di Scott McTominay con il Manchester United e soprattutto per venire fuori dall’incubo Lukaku-Osimhen, il grande equivoco del mercato del Napoli e il grandissimo impedimento al decollo del progetto di Antonio Conte. A vuoto la prima missione, andata in scena mentre a Roma sfilava Brescianini sul palcoscenico delle visite mediche con vista sull’A1 e sull’A4, direzione Bergamo-Dea; piena di speranze quella cominciata quando Conte era già un’ora nel futuro del suo direttore sportivo (orario italiano). Anche perché senza margini di successo e concreti segnali dal Brighton and friends, non avrebbe avuto molto senso tornare in Inghilterra per la seconda volta in pochi giorni: evidentemente, Manna sa il fatto suo.